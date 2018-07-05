Уругвай – Франция: онлайн-трансляция четвертьфинала ЧМ-2018

Сборные Уругвая и Франции открывают четвертьфинальную стадию чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Поединок вице-чемпионов Европы с представителем Южной Америки пройдет в пятницу, 6 июля, на стадионе "Нижний Новгород". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Уругвай – Франция. Начало встречи – в 17:00 по киевскому времени.

Уругвайцы в 1/8 финала в блестящем стиле обыграли действующих чемпионов Европы португальцев. При этом, по данным СМИ, команда Оскара Табареса понесла потерю в лице автора дубля в поединке против "европейских бразильцев" Эдинсона Кавани. Это существенно повлияет на атакующий потенциал сборной Уругвая.

В свою очередь Франция путевку в четвертьфинал добыла благодаря эффектной победе над аргентинцами – 4:3. Подопечные Дидье Дешама подходят ко встрече с Уругваем в отличном настроении. Особо это касается восходящей звезды мирового футбола Килиана Мбаппе, который к стадии плей-офф ЧМ-2018 набрал просто фантастическую форму.

Добавим, что уругвайцы в последних пяти встречах с французами не пропустили ни одного гола. Четыре игры, правда, завершились нулевыми ничьими, а в последней, которая состоялась в июне 2013 года и имела статус товарищеской, южноамериканцы добыли минимальную победу благодаря голу Луиса Суареса – 1:0.

ЧМ-2018. 1/4 финала

Нижний Новгород, стадион "Нижний Новгород"

Главный арбитр: Нестор Питана (Аргентина)

Уругвай – Франция – 0:0

Уругвай (ориентировочный состав): Фернандо Муслера – Мартин Касерес, Хосе Мария Хименес, Диего Годин, Диего Лаксальт – Наитан Нандес, Лукас Торрейра, Матиас Весино, Родриго Бентанкур – Луис Суарес, Кристиан Стуани

Франция (ориентировочный состав): Уго Льорис – Бенжамен Павар, Рафаэль Варан, Самуэль Умтити, Люка Эрнандес – Н'Голо Канте, Поль Погба – Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн, Корантен Толиссо – Оливье Жиру

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СУТКИ ДО МАТЧА. Здравствуйте, дорогие друзья! Мегафайт между Уругваем и Францией определяет первого четвертьфиналиста ЧМ-2018.

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