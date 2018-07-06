Уругвай - Франция: обзор матча 1/4 финала ЧМ-2018

Сборная Франции стала первым полуфиналистом чемпионата мира по футболу-2018, обыграв в четвертьфинальном матче команду Уругвая. Игра в Нижнем Новгороде завершилась достаточно комфортной победой французов со счетом 2:0.

В обоих голах принял участие Антуан Гризманн. В первом тайме он точно навесил на голову Рафаэлю Варану, который открыл счет. А в середине второго тайма Гризманн отличился сам - грубую ошибку допустил вратарь Уругвая Фернандо Муслера, который не смог зафиксировать мяч.

Уругвай – Франция 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 - 40 Варан, 0:2 - 61 Гризманн.

Уругвай - Муслера, Годин, Хименес, Касерес, Нандес (Урретавискайя, 73), Лаксальт, Бентанкур (Родригес, 59), Торрейра, Весино, Суарес, Стуани (Макси Гомес, 59).

Франция - Льорис, Варан, Люка Эрнандес, Павар, Умтити, Погба, Канте, Толиссо (Нзонзи, 80), Гризманн (Фекир, 90+3), Жиру, Мбаппе (Дембеле, 88).

Предупреждения: Люка Эрнандес, 33, Бентанкур, 38, Родригес, 69, Мбаппе, 69.

В 1/2 финала сборная Франции сыграет с победителем игры Бразилия - Бельгия.