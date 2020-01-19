УПЛ собирается изменить правила чемпионата Украины

Украинская Премьер-лига запланировала отменить плей-офф за право выступать в еврокубках уже в сезоне 2019/20.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко хочет, чтобы текущий сезон УПЛ закончился как можно раньше. Причина – начать подготовку национальной команды к финальной стадии Евро-2020, сообщает tribuna.com.

Шевченко по этому поводу обратился в Украинскую ассоциацию футбола, а УАФ, в свою очередь, сделала запрос в премьер-лигу. В итоге клубам чемпионата Украины пришли письма от УПЛ с опросом относительно отмены Плей-офф за места в еврокубках. Но неизвестно, кому именно принадлежит такая идея.

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Как сообщал О, сборная Украины по футболу проведет один из товарищеских матчей перед стартом чемпионата Европы 2020 года против команды Кипра 26 мая.

Поединок состоится в Украине. Город, который примет этот матч, будет назван позже.

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