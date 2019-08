Серьезные разрушения: украинскому клубу стало негде играть в Лиге Европы

ФК "Мариуполь" не сыграет в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы на стадионе голландского футбольного клуба АЗ. На центральные трибуны арены АФАС упала крыша.

Спортивное сооружение было построена в 2006 году и вмещает 17 тысяч зрителей.

Just as well there wasn't fans in the stadium at the time!... #AZStadion #AZAlkmaar #AZStadium https://t.co/j0KoWdJpoL