Серьезные разрушения: украинскому клубу стало негде играть в Лиге Европы

ФК "Мариуполь" не сыграет в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы на стадионе голландского футбольного клуба АЗ. На центральные трибуны арены АФАС упала крыша.

Спортивное сооружение было построена в 2006 году и вмещает 17 тысяч зрителей.

"Мы шокированы, но рады, что не было человеческих жертв. В ближайшие дни мы проведем исследование с экспертами в этой области. Только после того мы сможем назвать причины случившегося. На стадионе не будут проводиться матчи, если арена не безопасна. Как только станет ясно, где будут проходить наши предстоящие домашние матчи — мы сообщим об этом", — прокомментировал ситуацию гендиректор АЗ Роберт Энхоорн.

Встреча в Алкмаре должна была состоятся 15 августа. Теперь неизвестно, где пройдет эта игра.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый матч между этими командами в Мариуполе завершился со счетом 0:0.

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