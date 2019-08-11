Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Серьезные разрушения: украинскому клубу стало негде играть в Лиге Европы

1.7т Читать материал на украинском

ФК "Мариуполь" не сыграет в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы на стадионе голландского футбольного клуба АЗ. На центральные трибуны арены АФАС упала крыша.

Спортивное сооружение было построена в 2006 году и вмещает 17 тысяч зрителей.

"Мы шокированы, но рады, что не было человеческих жертв. В ближайшие дни мы проведем исследование с экспертами в этой области. Только после того мы сможем назвать причины случившегося. На стадионе не будут проводиться матчи, если арена не безопасна. Как только станет ясно, где будут проходить наши предстоящие домашние матчи — мы сообщим об этом", — прокомментировал ситуацию гендиректор АЗ Роберт Энхоорн.

Встреча в Алкмаре должна была состоятся 15 августа. Теперь неизвестно, где пройдет эта игра.

Новости
Пенальти от новичка: как "Динамо" стартовало в Лиге чемпионов

Как сообщал OBOZREVATEL, первый матч между этими командами в Мариуполе завершился со счетом 0:0.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Лига Европы" на OBOZREVATEL.

Тема
Лига Европы
Место
Нидерланды Алкмар
Тег
ФК Мариуполь
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
2
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...