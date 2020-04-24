За почти 30-летнюю историю независимой Украины наши клубы, несмотря на разные кризисы, успели знатно повоевать в Европе. Да так, что некоторые матчи вошли в классику мирового футбола.

Не "Динамо" и "Шахтером" едиными! OBOZREVATEL выделяет свои топ-10 матчей украинских клубов в еврокубках, которые стали легендарными для многих поколений болельщиков в нашей стране. От разгромов "Барселоны" и "Арсенала" в 90-х до суперфеерий с "Бешикташем" и "Эвертном" в наше время.

"Барселона" – "Динамо" – 0:4

Лига чемпионов 1997/98, групповой раунд

5 ноября 1997 года. "Камп Ноу" (Барселона, Испания)

Чем вошел в историю: повторный разгром одной из лучших команд Европы с "трешкой" Шевченко

Ну конечно, как же здесь без "Барселоны" и того разгрома в 1997-м. Хотя под это определения попадают сразу два матча "Динамо" с каталонцами в той ЛЧ – и домашний, и выездной закончились для украинцев феноменальными победами 3:0 и 4:0! Два величайших матча шли фактически кряду. Но выделим все же гостевой, когда "жара" пошла уже с первых минут, Шевченко сделал хет-трик, а трибуны "Камп Ноу" в конце игры стоя аплодировали "Динамо".

"Динамо" – "Реал" Мадрид – 2:0

Лига чемпионов 1998/99, 1/4 финала

17 марта 1999 года. "Олимпийский" (Киев)

Чем вошел в историю: подарил украинской команде первую (и пока единственную) путевку в полуфинал ЛЧ

Не самый зрелищный и результативный матч того супер-"Динамо" в той памятной Лиге чемпионов, но один из важнейших с большим успехом в итоге. После ничьи в гостях (1:1) киевляне принимали звездный "Реал" в Киеве, где мощно и без колебаний добыли победу (2:0) и впервые в истории вышли в 1/2 финала ЛЧ. Тот мартовский матч на "Олимпийском" стал одним из самых посещаемых матчей в Украине в 90-х и остается более памятным, нежели последующая полуфинальная дуэль с "Баварией".

"Динамо" Киев перед историческим матчем с "Реалом" в 1/4 финала Лиги чемпионов football24.ua

"Шахтер" – "Арсенал" – 3:0

Лига чемпионов 2000/2001, групповой раунд.

7 ноября 2000 года. РСК "Олимпийский" (Донецк)

Чем вошел в историю: первый разгром "Шахтера" и победа над европейским грандом в Лиге чемпионов

ЛЧ 2000/2001 фактически стала рождением нового "Шахтера" европейского образца, а сам турнир был дебютным для "горняков". И разгромная победа над именитым в то время "Арсеналом" стала просто "вишенкой на торте". Невероятная по отдаче и атмосфере игра, позволившая вкатить "Шахтеру" 3 сухих мяча лондонцам! Такого Донецк до того дня не видел даже во сне.

"Динамо" – "Спартак" – 4:1

Лига чемпионов 2008/09, плей-офф квалификации

13 августа 2008 года. "Лужники" (Москва, Россия)

Чем вошел в историю: стал одной из ярчайших побед в войне "Динамо" и "Спартака" и перебил по успешности победу с камбеком в ЛЧ сезона 1994/95.

"Динамо" уничтожило "Спартак" – бальзам на душу динамовских болельщиков всех поколений! Летом 2008-го оба матча квалификации ЛЧ сразу вошли в "золотую классику" – киевляне дважды по 4:1 разделались с принципиальным историческим соперником. Это было как в сказке – отличная команда из лучших украинцев и классных легионеров, Вукоевич "цементирует" опорную зону, Бангура феерит на острие, а Милевский с Алиевым играют в свой лучший футбол. Как и сами матчи, так и отдельные голы (когда Миля одним финтом "уделал" сразу двоих защитников) стали уже притчами для нынешнего подрастающего поколения болельщиков "Динамо".

"Металлист" – "Бешикташ" – 4:1

Кубок УЕФА 2008/09, групповой раунд

2 октября 2008 года. ОСК "Металлист" (Харьков)

Чем вошел в историю: невероятным голом Жажа Коэльо и одним из самых крупных счетов в еврокубковых матчах "Металлиста"

"Металлист" Мирона Маркевича только подтянулся к грандам украинского футбола и стал достойно представлять Украину в Кубке УЕФА. В Харьков приезжает довольно именитый турецкий "Бешикташ", и шансы харьковчан оцениваются с опаской. Но команда Маркевича выдает незабываемые 90 минут, полностью сокрушив турок. А первый гол в матче от Жажи Коэльо – это "нечто" и по сей день!

"Шахтер" – "Вердер" – 2:1

Кубок УЕФА 2008/09, финал

20 мая 2009 года. "Шюкрю Шараджоглу" (Стамбул Турция)

Чем вошел в историю: "Шахтер" выиграл Кубок УЕФА – пока единственный трофей независимой Украины в футболе

Финал есть финал – победный и триумфальный, принесший пока единственный трофей украинских команд за время независимой Украины. "Шахтер" выигрывает у "Вердера" 2:1 (пропустив "плюху" после небольшой ошибки Андрея Пятова) последний Кубок УЕФА и вписывает свое имя в историю.

"Карпаты" - "Галатасарай" - 1:1

Лига Европы 2010/11, плей-офф квалификации

26 августа 2010 года. Стадион "Украина" (Львов)

Чем вошел в историю: стал самым огненным плей-офф отбора еврокубков в истории украинских команд и подарил "Карпатам" первую в истории путевку в Лигу Европы

Тот случай, по которому снимают фильмы. Аутсайдер против великана (которым тогда был "Галатасарай" для "Карпат"), казалось, в уже проигранной борьбе "на волоске" делает камбэк и побеждает! После 2:2 в Турции львовянам надо было не проиграть, но при 0:0 они пропустили на 89 минуте. И тут свершилось чудо, ставшее историческим для Львова – на 94-й минуте Худобяк невероятным образом достал мяч у лицевой и отдал пас на… Федецкого (правого защитника!), вогнавшего круглого в ворота! Гол, создавший самое бурное футбольное празднование во Львове и впервые выведший "Карпаты" в Лигу Европы.

"Днепр" – "Севилья" – 2:3

Лига Европы 2014/15, финал

27 мая 2015 года. "Национальный" (Варшава, Польша)

Чем вошел в историю: "Днепр" впервые в истории добрался до финала еврокубков

Тот сезон 2014/15 полностью стал сказочным для "Днепра", а проход "Наполи" в 1/2-й и сегодня остается в памяти болельщиков. Но финал есть финал, где команда Маркевича очень громко "хлопнула" дверью – драматичное поражение в борьбе с "Севильей" с яркими голами и невероятной атмосферой. Трофей был довольно близок, но уже сам выход "Днепра" в финал Лиги Европы и весь пройденный путь сделал ту команду большим победителем.

"Динамо" – "Эвертон" – 5:2

Лига Европы 2014/15, 1/8 финала

19 марта 2015 года. НСК "Олимпийский" (Киев)

Чем вошел в историю: самая яркая еврокубковая победа "Динамо" 2010-х

Один из последних сильнейших образцов "Динамо" нынешнего времени провел мегаматч против более сильного соперника из английской Премьер-лиги. В тот вечер для киевлян сложилось все – шла игра, были фантастические удары, проходили самые разные комбинации. В итоге Киев увидел одну из ярчайших побед "бело-синих" в новейшей истории клуба.

"Фейеноорд" – "Заря" – 4:3

Лига Европы 2014/15, плей-офф квалификации

28 августа 2014 года. "Де Кюйп" (Роттердам, Нидерланды)

Чем вошел в историю: "Заря" впервые добралась до плей-офф квалификации ЛЕ и чуть не попала в группу

В 2014-м "Заря" с Юрием Вернидубом вышли на новый уровень и чуть не попали в группу Лиги Европы. Хотя после домашних 1:1 с "Фейеноордом" казалось, что шансы обречены. Но "ответка" в Роттердаме стала настоящей эпичной битвой: украинцы проигрывали 0:3 к 48 минуте, но затем восстановили равенство (во много благодаря дублю Руслана Малиновского) и могли проходить дальше! Однако на 90-й минуте из-за досадной потери мяча тем же Малиновским "Заря" пропустила 4-й и сделала самый обидный пролет мимо еврокубков… Но тот матч помнят и сегодня даже в Нидерландах.

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