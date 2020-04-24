Главная Новости
24 апреля • обновлено в 17:02
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Унижение Москвы и шок "Барсы": 10 лучших матчей украинских клубов в еврокубках

1.4т
Читать материал на украинском

За почти 30-летнюю историю независимой Украины наши клубы, несмотря на разные кризисы, успели знатно повоевать в Европе. Да так, что некоторые матчи вошли в классику мирового футбола.

Не "Динамо" и "Шахтером" едиными! OBOZREVATEL выделяет свои топ-10 матчей украинских клубов в еврокубках, которые стали легендарными для многих поколений болельщиков в нашей стране. От разгромов "Барселоны" и "Арсенала" в 90-х до суперфеерий с "Бешикташем" и "Эвертном" в наше время.

"Барселона" – "Динамо" – 0:4

Лига чемпионов 1997/98, групповой раунд

5 ноября 1997 года. "Камп Ноу" (Барселона, Испания)

Чем вошел в историю: повторный разгром одной из лучших команд Европы с "трешкой" Шевченко

Ну конечно, как же здесь без "Барселоны" и того разгрома в 1997-м. Хотя под это определения попадают сразу два матча "Динамо" с каталонцами в той ЛЧ – и домашний, и выездной закончились для украинцев феноменальными победами 3:0 и 4:0! Два величайших матча шли фактически кряду. Но выделим все же гостевой, когда "жара" пошла уже с первых минут, Шевченко сделал хет-трик, а трибуны "Камп Ноу" в конце игры стоя аплодировали "Динамо".

"Динамо" – "Реал" Мадрид – 2:0

Лига чемпионов 1998/99, 1/4 финала

17 марта 1999 года. "Олимпийский" (Киев)

Чем вошел в историю: подарил украинской команде первую (и пока единственную) путевку в полуфинал ЛЧ

Не самый зрелищный и результативный матч того супер-"Динамо" в той памятной Лиге чемпионов, но один из важнейших с большим успехом в итоге. После ничьи в гостях (1:1) киевляне принимали звездный "Реал" в Киеве, где мощно и без колебаний добыли победу (2:0) и впервые в истории вышли в 1/2 финала ЛЧ. Тот мартовский матч на "Олимпийском" стал одним из самых посещаемых матчей в Украине в 90-х и остается более памятным, нежели последующая полуфинальная дуэль с "Баварией".

"Динамо" Киев перед историческим матчем с "Реалом" в 1/4 финала Лиги чемпионов

"Динамо" Киев перед историческим матчем с "Реалом" в 1/4 финала Лиги чемпионов

football24.ua

"Шахтер" – "Арсенал" – 3:0

Лига чемпионов 2000/2001, групповой раунд.

7 ноября 2000 года. РСК "Олимпийский" (Донецк)

Чем вошел в историю: первый разгром "Шахтера" и победа над европейским грандом в Лиге чемпионов

ЛЧ 2000/2001 фактически стала рождением нового "Шахтера" европейского образца, а сам турнир был дебютным для "горняков". И разгромная победа над именитым в то время "Арсеналом" стала просто "вишенкой на торте". Невероятная по отдаче и атмосфере игра, позволившая вкатить "Шахтеру" 3 сухих мяча лондонцам! Такого Донецк до того дня не видел даже во сне.

"Динамо" – "Спартак" – 4:1

Лига чемпионов 2008/09, плей-офф квалификации

13 августа 2008 года. "Лужники" (Москва, Россия)

Чем вошел в историю: стал одной из ярчайших побед в войне "Динамо" и "Спартака" и перебил по успешности победу с камбеком в ЛЧ сезона 1994/95.

"Динамо" уничтожило "Спартак" – бальзам на душу динамовских болельщиков всех поколений! Летом 2008-го оба матча квалификации ЛЧ сразу вошли в "золотую классику" – киевляне дважды по 4:1 разделались с принципиальным историческим соперником. Это было как в сказке – отличная команда из лучших украинцев и классных легионеров, Вукоевич "цементирует" опорную зону, Бангура феерит на острие, а Милевский с Алиевым играют в свой лучший футбол. Как и сами матчи, так и отдельные голы (когда Миля одним финтом "уделал" сразу двоих защитников) стали уже притчами для нынешнего подрастающего поколения болельщиков "Динамо".

"Металлист" – "Бешикташ" – 4:1

Кубок УЕФА 2008/09, групповой раунд

2 октября 2008 года. ОСК "Металлист" (Харьков)

Чем вошел в историю: невероятным голом Жажа Коэльо и одним из самых крупных счетов в еврокубковых матчах "Металлиста"

"Металлист" Мирона Маркевича только подтянулся к грандам украинского футбола и стал достойно представлять Украину в Кубке УЕФА. В Харьков приезжает довольно именитый турецкий "Бешикташ", и шансы харьковчан оцениваются с опаской. Но команда Маркевича выдает незабываемые 90 минут, полностью сокрушив турок. А первый гол в матче от Жажи Коэльо – это "нечто" и по сей день!

"Шахтер" – "Вердер" – 2:1

Кубок УЕФА 2008/09, финал

20 мая 2009 года. "Шюкрю Шараджоглу" (Стамбул Турция)

Чем вошел в историю: "Шахтер" выиграл Кубок УЕФА – пока единственный трофей независимой Украины в футболе

Финал есть финал – победный и триумфальный, принесший пока единственный трофей украинских команд за время независимой Украины. "Шахтер" выигрывает у "Вердера" 2:1 (пропустив "плюху" после небольшой ошибки Андрея Пятова) последний Кубок УЕФА и вписывает свое имя в историю.

"Карпаты" - "Галатасарай" - 1:1

Лига Европы 2010/11, плей-офф квалификации

26 августа 2010 года. Стадион "Украина" (Львов)

Чем вошел в историю: стал самым огненным плей-офф отбора еврокубков в истории украинских команд и подарил "Карпатам" первую в истории путевку в Лигу Европы

Тот случай, по которому снимают фильмы. Аутсайдер против великана (которым тогда был "Галатасарай" для "Карпат"), казалось, в уже проигранной борьбе "на волоске" делает камбэк и побеждает! После 2:2 в Турции львовянам надо было не проиграть, но при 0:0 они пропустили на 89 минуте. И тут свершилось чудо, ставшее историческим для Львова – на 94-й минуте Худобяк невероятным образом достал мяч у лицевой и отдал пас на… Федецкого (правого защитника!), вогнавшего круглого в ворота! Гол, создавший самое бурное футбольное празднование во Львове и впервые выведший "Карпаты" в Лигу Европы.

"Днепр" – "Севилья" – 2:3

Лига Европы 2014/15, финал

27 мая 2015 года. "Национальный" (Варшава, Польша)

Чем вошел в историю: "Днепр" впервые в истории добрался до финала еврокубков

Тот сезон 2014/15 полностью стал сказочным для "Днепра", а проход "Наполи" в 1/2-й и сегодня остается в памяти болельщиков. Но финал есть финал, где команда Маркевича очень громко "хлопнула" дверью – драматичное поражение в борьбе с "Севильей" с яркими голами и невероятной атмосферой. Трофей был довольно близок, но уже сам выход "Днепра" в финал Лиги Европы и весь пройденный путь сделал ту команду большим победителем.

"Динамо" – "Эвертон" – 5:2

Лига Европы 2014/15, 1/8 финала

19 марта 2015 года. НСК "Олимпийский" (Киев)

Чем вошел в историю: самая яркая еврокубковая победа "Динамо" 2010-х

Один из последних сильнейших образцов "Динамо" нынешнего времени провел мегаматч против более сильного соперника из английской Премьер-лиги. В тот вечер для киевлян сложилось все – шла игра, были фантастические удары, проходили самые разные комбинации. В итоге Киев увидел одну из ярчайших побед "бело-синих" в новейшей истории клуба.

"Фейеноорд" – "Заря" – 4:3

Лига Европы 2014/15, плей-офф квалификации

28 августа 2014 года. "Де Кюйп" (Роттердам, Нидерланды)

Чем вошел в историю: "Заря" впервые добралась до плей-офф квалификации ЛЕ и чуть не попала в группу

В 2014-м "Заря" с Юрием Вернидубом вышли на новый уровень и чуть не попали в группу Лиги Европы. Хотя после домашних 1:1 с "Фейеноордом" казалось, что шансы обречены. Но "ответка" в Роттердаме стала настоящей эпичной битвой: украинцы проигрывали 0:3 к 48 минуте, но затем восстановили равенство (во много благодаря дублю Руслана Малиновского) и могли проходить дальше! Однако на 90-й минуте из-за досадной потери мяча тем же Малиновским "Заря" пропустила 4-й и сделала самый обидный пролет мимо еврокубков… Но тот матч помнят и сегодня даже в Нидерландах.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Лига Европы" на OBOZREVATEL.

Автор
Олекса Витер
Темы
Лига Европы Лига чемпионов
Персоны
Огнен Вукоевич Александр Алиев Артем Милевский Мирон Маркевич Андрей Пятов Дарио Срна Андрей Шевченко Руслан Ротань
Теги
Вердер Бремен ФК Севилья Фейеноорд ФК Карпаты Галатасарай Стамбул Бешикташ Стамбул ФК Арсенал Лондон ФК Динамо Киев ФК Шахтер ФК Металлист ФК Днепр ФК Заря Спартак Москва ФК Барселона Реал Мадрид
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 7647.

    Вылечились: 601. Умерли: 193.

  • В мире заболели почти 2,7 миллиона человек, погибли – более 190 тысяч.

  • Чехия начала выход из карантина: гражданам разрешили выезжать за границу.

  • В Великобритании начали испытания вакцины от COVID-19 на людях.

  • Коронавирус вспыхнет с новой силой: названы новые страны-эпицентры.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
BOOM
VS
Imperial
Тотал больше 2,5 карт
2,08 Сделать ставку
Red Canids
VS
Isurus
Победа Red Canids
1.57 Сделать ставку
Godsent
VS
G2
Победа G2 с форой в -1,5 карты
1.90 Сделать ставку
Dignitas
VS
Heretics
Победа Heretics
1.87 Сделать ставку
FaZe
VS
North
Победа FaZe с форой в -1,5 карты
1.95 Сделать ставку
Слуцк
VS
Белшина
Победа Слуцка
1.76 Сделать ставку
Торпедо-БелАЗ
VS
Рух
Тотал меньше 2
1.79 Сделать ставку
Ислочь
VS
Витебск
Обе забьют
2.14 Сделать ставку
Милевский получит Золотой мяч в 2021 году
100.00 Сделать ставку
В Украине новорожденного ребенка назовут именем «Ковид» до 31.12.20
3.00 Сделать ставку