"Уничтожили, облили грязью": капитан "Динамо" обиделся на болельщиков после 0:5 от "Челси"

Капитан киевского "Динамо" Виктор Цыганков выразил возмущение реакцией болельщиков на вылет команды из Лиги Европы от "Челси".
Комментируя поражение на НСК "Олимпийский" со счетом 0:5, лидер "бело-синих" призвал фанатов поддержать молодую команду киевлян.
Викто Цыганков (слева)
ФК "Динамо" Киев
"Такую игру, как с "Челси", хочется скорее забыть. У нас не так много команд играют в еврокубках, поэтому очень жаль, что много людей в стране вместо того, чтобы поддерживать нашу команду, которая достаточно молодая, нас просто "уничтожили" – это самое неприятное. Очень легко всей страной полить нас грязью", – цитирует Цыганкова пресс-служба "Динамо".
Как сообщал OBOZREVATEL, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис резко высказался об отставке Александра Хацкевича после вылета команды из Лиги Европы. Босс "бело-синих" также рассказал о санкциях к команде из-за 0:5 от "Челси".
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Кубок Европы ФИБА" на OBOZREVATEL.