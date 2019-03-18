"Уничтожили, облили грязью": капитан "Динамо" обиделся на болельщиков после 0:5 от "Челси"

Капитан киевского "Динамо" Виктор Цыганков выразил возмущение реакцией болельщиков на вылет команды из Лиги Европы от "Челси".

Комментируя поражение на НСК "Олимпийский" со счетом 0:5, лидер "бело-синих" призвал фанатов поддержать молодую команду киевлян.

Викто Цыганков (слева) ФК "Динамо" Киев

"Такую игру, как с "Челси", хочется скорее забыть. У нас не так много команд играют в еврокубках, поэтому очень жаль, что много людей в стране вместо того, чтобы поддерживать нашу команду, которая достаточно молодая, нас просто "уничтожили" – это самое неприятное. Очень легко всей страной полить нас грязью", – цитирует Цыганкова пресс-служба "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис резко высказался об отставке Александра Хацкевича после вылета команды из Лиги Европы. Босс "бело-синих" также рассказал о санкциях к команде из-за 0:5 от "Челси".

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