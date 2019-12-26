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26 декабря • обновлено в 15:33
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"Уничтожают": в Крыму гневно высказались об УЕФА и Украине

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Генеральный директор ФК "Севастополь" Валерий Чалый обвинил УЕФА и Украину в "уничтожении" футбола в Крыму.

"Я могу сказать прямо, на сегодняшний день УЕФА и Украина уничтожают крымский футбол. По-другому это назвать не могу. Проводятся соревнования, но ни одна федерация – ни крымская, ни севастопольская – не входят в Российский футбольный союз (РФС)", – заявил Чалый агентству ТНВ.

Валерий Чалый

Валерий Чалый

fcsevastopol.ru

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Он рассказал, что крымским клубам запретили участвовать в третьем по силе дивизионе российского чемпионата после обращения Украины в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Кроме того, все футболисты, "родившиеся в украинский период", считаются украинцами в базе данных УЕФА. Таким образом, в любом чемпионате, который проводится под эгидой РФС, они считаются легионерами, поэтому не могут выдержать конкуренцию со стороны российских игроков.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист сборной Украины Дмитрий Иванисеня признался, что проведет отпуск в Донецке.

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Персона
Валерий Чалый
Место
Украина Севастополь
Теги
ФК Севастополь УЕФА
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
А як ти хотів: вкрав і продовжуєш - а потім: "нас то за що?"
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