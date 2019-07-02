Умственно отсталые: стало известно, как Тимощук унижал своих детей

Легенда сборной Украины Анатолий Тимощук хотел устроить своих дочек в специализированную школу для умственно отсталых.

Как рассказала "Футбол 24" жена экс-футболиста Надежда Навроцкая, с которой тот находится в бракоразводном процессе, это было сделано с целью показать, что сама Навроцкая плохая мама.

Анатолий Тимощук и Надежда Навроцкая с дочерьми Футбол 24

"Он дошел даже до того, что собственных дочерей готов был пристроить в специализированную школу для умственно отсталых и детей с синдромом Дауна. К счастью, есть четкие правила тестирования. Тест Мюнхенского университета показал, что IQ девочек – даже выше нормы. Толик хвастался, как его дети свободно говорят на четырех языках. Конечно, разговаривают! В них много вкладывалось. А год спустя он делал все, чтобы посадить их в школу для умственно отсталых. Знаете, почему? С одной целью – доказать, что я плохая мать, что я ими не занимаюсь", – сказала Навроцкая.

Как сообщал ОOBOZREVATEL, Надежда Навроцкая сообщила, что в отношении Анатолия Тимоущка полиция Баварии возбудила два уголовных дела, одно из которых – по подозрению в мошенничестве.

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