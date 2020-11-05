Умерла вдова Лобановского

В четверг, 5 ноября, в возрасте 80 лет умерла вдова легендарного футболиста и тренера киевского "Динамо" Валерия Лобановского Аделаида.

Президент столичного клуба Игорь Суркис выразил искренние соболезнования ее родным и близким. Он также отметил, что она долгие годы была частью динамовской семьи, переживая вместе с командой победы и поражения.

"С безграничной скорбью встретив печальную весть о смерти Аделаиды Панкратьевны Лобановской, выражаю искренние соболезнования ее родным и близким. Супруга Валерия Васильевича долгие годы была частью динамовской семьи, переживала с командой победы и поражения. Аделаида Панкратьевна была душевным и искренним человеком, надежным тылом для нашего великого тренера и его верной помощницей. Искренне скорблю вместе с родными и близкими Аделаиды Лобановской. Всем, кто знал эту замечательную женщину, будет не хватать ее доброты и жизненного оптимизма. Светлая память об Аделаиде Панкратьевне Лобановской навсегда останется в наших сердцах", – цитирует Суркиса-младшего официальный сайт "Динамо".

Свой 80-летний юбилей Аделаида отпраздновала 21 октября. Таким образом, она пережила Валерия Васильевича, который умер 13 мая 2002 года, на 18 лет. У нее осталась дочь Светлана.

Напомним, что ранее OBOZREVATEL рассказал неизвестные факты о Валерии Лобановском.