Умер знаменитый украинский спортивный журналист

В Киеве на 53-м году жизни скончался знаменитый спортивный журналист и комментатор Александр Жураховский.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил его давний коллега Руслан Свирин. "Только день назад рассказывал одному человеку о первом составе спортредакции "Интера" во главе с Александром Жураховским. И вот печальная весть – он ушел за горизонт. Здесь и слов нету. Одна грусть. Сколько лет вместе проработали, сколько событий были освещены... Покойся с миром, Александр..." – написал Свирин

Facebook Александра Жураховского

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Жураховский известен по своей работе на телеканалах "Интер" и "Первый национальный", в последнее время был ведущим на радио "Эра". Кроме работы в кадре Александр известен и по своей комментаторской деятельности.

Именно ему принадлежит культовая фраза "Сашко, где ты гулял", сказанная во время легендарного матча плей-офф Евро-2000 Словения Украина. Таким образом комментатор того матча отреагировал на гол в ворота Александра Шовковского с центра поля.

Редакция OBOZREVATEL выражает соболезнования близким и родным Александра Жураховского.

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