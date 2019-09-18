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18 сентября • обновлено в 14:44
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Умер знаменитый экс-футболист "Зенита": что произошло

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Бывший полузащитник шотландского "Рейнджерс", российского "Зенита" и сборной Нидерландов Фернандо Риксен умер в возрасте 43 лет, сообщает Sky Sports.

Фернандо Риксен

Фернандо Риксен

PA Sport

Последние шесть лет жизни голландский футболист боролся с неизлечимым недугом. Осенью 2013 года ему диагностировали амиотрофический склероз - медленно прогрессирующую болезнь центральной нервной системы. Последнее время он находился в хосписе в Шотландии.

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В составе "Рейнджерс" Фернандо дважды выиграл чемпионат и Кубок Шотландии, а также три раза побеждал в Кубке шотландской лиги. В составе "Зенита" Риксен выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.

За сборную Нидерландов Риксен провел 12 матчей.

Как сообщал OBOZREVATEL, сын легендарного чемпиона мира Кафу умер, играя в футбол.

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Теги
ФК Зенит Сборная Голландии по футболу
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