Бывший вратарь "Челси" и сборной Англии Питер Бонетти скончался в возрасте 78 лет после продолжительной болезни.

Former Chelsea and England goalkeeper Peter Bonetti has died aged 78 after a long-term illness.



More: https://t.co/2yWMZH52TB pic.twitter.com/wMRRAEsX9N