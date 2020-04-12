Главная Новости
12 апреля • обновлено в 18:18
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Умер знаменитый чемпион мира по футболу Питер Бонетти

6.6т
Читать материал на украинском

Бывший вратарь "Челси" и сборной Англии Питер Бонетти скончался в возрасте 78 лет после продолжительной болезни.

Питер Бонетти

Питер Бонетти

В "Челси" Бонетти называли "вратарем-суперзвездой 1960-х и 1970-х годов" и "одним из неоспоримо великих игроков на все времена".

Он был частью сборной Англии, выигравшей Кубок мира 1966 года, хотя весь турнир провел на скамейке запасных.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 апреля бывший советник президента Российского футбольного союза (РФС) теоретик в области футбола Марк Годик скончался на 81-м году жизни.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
5
0
Смешно
0
Интересно
9
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
а про максима стер вафлист модер
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Гоша Злой
Гоша Злой
а почему срочная новость? ему 78 !!!!! лет было....
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Спорт Футбол

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 2777.

    Вылечились: 89. Умерли: 83.

  • В мире заболели 1,79 миллиона человек, погибли – более 108 тысяч.

  • У Украины есть два плюса в борьбе с COVID-19: инфекционист назвал "козыри".

  • Пик коронавируса в Украине будет менее агрессивным: Минздрав озвучил точную дату.

  • Инфекционист Владимир Курпита посчитал, что в Украине заболеет миллион граждан.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
HAVU
VS
MIBR
Победа MIBR
1.76 Сделать ставку
MAD Lions
VS
Cloud9
Победа MAD Lions с форой в -1,5 карты
2,25 Сделать ставку
North
VS
Team Spirit
Победа North
1.68 Сделать ставку
SMASH
VS
Illuminar
Победа Illuminar
1.75 Сделать ставку
BIG
VS
Sprout
Победа BIG
1.50 Сделать ставку
Movistar Riders
VS
Heretics
Победа Heretics
1.52 Сделать ставку
Team Liquid
VS
Evil Genuises
Победа Team Liquid с форой в -1,5 карты
1.56 Сделать ставку
fnatic
VS
mousesports
Тотал меньше 4,5 карт
1.52 Сделать ставку
Chaos
VS
Orgless
Победа Orgless
1.60 Сделать ставку
Team Spirit
VS
forZe
Победа forZe на первой карте с форой в -2,5 раунда
1.80 Сделать ставку