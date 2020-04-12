Бывший вратарь "Челси" и сборной Англии Питер Бонетти скончался в возрасте 78 лет после продолжительной болезни.

Питер Бонетти

Former Chelsea and England goalkeeper Peter Bonetti has died aged 78 after a long-term illness.



More: https://t.co/2yWMZH52TB pic.twitter.com/wMRRAEsX9N — BBC Sport (@BBCSport) April 12, 2020

В "Челси" Бонетти называли "вратарем-суперзвездой 1960-х и 1970-х годов" и "одним из неоспоримо великих игроков на все времена".

Он был частью сборной Англии, выигравшей Кубок мира 1966 года, хотя весь турнир провел на скамейке запасных.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 апреля бывший советник президента Российского футбольного союза (РФС) теоретик в области футбола Марк Годик скончался на 81-м году жизни.

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