Умер вратарь "МЮ", выживший в страшной авиакатастрофе и ставший героем

Легендарный вратарь "Манчестер Юнайтед" Гарри Грегг скончался в возрасте 87 лет.

Об этом сообщает BBC.

Гарри Грегг talksport.com

Гарри Грегг выступал за "Манчестер Юнайтед" с 1957-го по 1966 год. Вратарь оказался одним из уцелевших в знаменитой Мюнхенской авиакатастрофе 1958 года, в которой погибли 23 человека, включая многих игроков "Манчестер Юнайтед". Грегга впоследствии назвали героем: он вытащил нескольких людей из горевшего самолета, в числе которых был маленький ребенок, а также игроки английской команды Бобби Чарльтон и Джеки Бланчфлауэр. На поле Грегг вернулся спустя две недели после трагедии.

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Гарри Грегг talksport.com

В 1957 году Грегг стал самым дорогим вратарем в мире, "Манчестер Юнайтед" заплатил за его переход из "Донкастер Роверс" 23,5 тысяч фунтов стерлингов. За сборную Северной Ирландии он провел 25 матчей, был признан лучшим вратарем чемпионата мира 1958 года.

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