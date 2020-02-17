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17 февраля • обновлено в 11:42
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Умер вратарь "МЮ", выживший в страшной авиакатастрофе и ставший героем

2.7т
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Легендарный вратарь "Манчестер Юнайтед" Гарри Грегг скончался в возрасте 87 лет.

Об этом сообщает BBC.

Гарри Грегг

Гарри Грегг

talksport.com

Гарри Грегг выступал за "Манчестер Юнайтед" с 1957-го по 1966 год. Вратарь оказался одним из уцелевших в знаменитой Мюнхенской авиакатастрофе 1958 года, в которой погибли 23 человека, включая многих игроков "Манчестер Юнайтед". Грегга впоследствии назвали героем: он вытащил нескольких людей из горевшего самолета, в числе которых был маленький ребенок, а также игроки английской команды Бобби Чарльтон и Джеки Бланчфлауэр. На поле Грегг вернулся спустя две недели после трагедии.

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В Киеве умер знаменитый спортивный журналист

Гарри Грегг

Гарри Грегг

talksport.com

В 1957 году Грегг стал самым дорогим вратарем в мире, "Манчестер Юнайтед" заплатил за его переход из "Донкастер Роверс" 23,5 тысяч фунтов стерлингов. За сборную Северной Ирландии он провел 25 матчей, был признан лучшим вратарем чемпионата мира 1958 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России умер легендарный футболист московского "Спартака", чемпион СССР Валерий Рейнгольд.

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Автор
Юрий Трохимчук
Тег
ФК Манчестер Юнайтед
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