Умер тренер, который вывел Аргентину в финал ЧМ-2014 по футболу

Экс-тренер сборной Аргентины и "Эстудиантеса" Алехандро Сабелья умер после продолжительной болезни в возрасте 66 лет.

Как сообщает издание Goal, он был госпитализирован 26 ноября из-за проблем с сердцем. Изначально все шло хорошо, однако в какой-то момент ему стало хуже, после чего Сабелью на две недели перевели в отделение интенсивной терапии. Во вторник, 8 декабря, его и без того тяжелое состояние ухудшилось, в результате чего Алехандро подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), но и это не помогло его реанимировать.

Сабелья начал тренерскую карьеру в "Эстудиантесе" в 2009 году и сразу же привел команду к первой за 39 лет победе в Кубке Либертадорес (южноамериканском аналоге Лиги чемпионов). В 2010-м он выиграл с клубом первенство Аргентины.

В 2014 году Сабелья дошел с родной сборной до финала чемпионата мира, где его команда в драматичном матче уступила Германии в овертайме со счетом 0:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России умер легендарный футболист и чемпион Европы в составе сборной СССР.