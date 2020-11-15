Умер пятикратный чемпион Англии по футболу

15 ноября, в возрасте 72 лет после продолжительной болезни скончался легендарный вратарь "Ливерпуля" Рэй Клеменс.

Голкипер пять раз становился чемпионом Англии и трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов.

"С большой скорбью мы сообщаем, что Рэй Клеменс мирно скончался сегодня в окружении своей любящей семьи. После длительной и тяжелой болезни, с которой он боролся в течение длительного времени, Рэй сейчас в мире, где больше нет боли. Семья хотела бы сказать вам огромное спасибо за всю любовь и поддержку, которые он получил за эти годы. Все мы его очень любили и никогда не забудем", – цитирует семью Клеменса официальный сайт "Ливерпуля".

Умер Рэй Клеменс Twitter Ливерпуля

В составе "Ливерпуля" Клеменс дебютировал 25 сентября 1968 года. В 1981 году он перешел в "Тоттенхэм Хотспур", в котором отыграл 7 сезонов. В составе "шпор" в 1984 году выиграл Кубок УЕФА. Завершил карьеру в 1988 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 30 октября, в возрасте 78 лет умер победитель чемпионата мира 1966 года в составе сборной Англии Нобби Стайлз.