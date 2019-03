Умер президент "Манчестер Сити"

Почетный президент английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Бернард Хэлфорд скончался в возрасте 77 лет.

It is with great sadness that we report the death of Mr Manchester City Bernard Halford, who has passed away at the age of 77.



The thoughts of everyone at the Club are with Bernard’s family and friends at this time. pic.twitter.com/H9uI3nlhKx