Умер президент "Манчестер Сити"

Почетный президент английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Бернард Хэлфорд скончался в возрасте 77 лет.

It is with great sadness that we report the death of Mr Manchester City Bernard Halford, who has passed away at the age of 77.



The thoughts of everyone at the Club are with Bernard’s family and friends at this time. pic.twitter.com/H9uI3nlhKx — Manchester City (@ManCity) 26 марта 2019 г.

"Это печальная новость. Для меня было честью и привилегией встретиться с ним и поговорить о футболе, я был поражен его знаниями о клубе. Он великий человек, но также он великий футбольный человек, который полностью понимал игру на всех уровнях", — с грустью заявил главный тренер команды Хосеп Гвардиола.

Хэлфорд стал секретарем "горожан" в 1972 году и проработал на этом посту почти 40 лет. В 2006-м его включили в Зал славы "Манчестер Сити" и он стал единственным не футболистом, который был удостоен этой чести. В 2010 году ему дали звание почетного президента "Манчестер Сити".

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