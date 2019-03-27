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Умер президент "Манчестер Сити"

1.3тЧитать материал на украинском

Почетный президент английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Бернард Хэлфорд скончался в возрасте 77 лет.

"Это печальная новость. Для меня было честью и привилегией встретиться с ним и поговорить о футболе, я был поражен его знаниями о клубе. Он великий человек, но также он великий футбольный человек, который полностью понимал игру на всех уровнях", — с грустью заявил главный тренер команды Хосеп Гвардиола.

Хэлфорд стал секретарем "горожан" в 1972 году и проработал на этом посту почти 40 лет. В 2006-м его включили в Зал славы "Манчестер Сити" и он стал единственным не футболистом, который был удостоен этой чести. В 2010 году ему дали звание почетного президента "Манчестер Сити".

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