Умер отец Александра Шовковского

Максим Иншаков Футбол 11:21, 7.11.2020 Обновлено: 11:35, 7.11.2020

Отец помощника главного тренера сборной Украины по футболу Александра Шовковского Владимир Станиславович Шовковский умер в пятницу, 6 ноября.

О трагической новости сообщил сам голкипер на своей странице в Facebook.

Ольга Корнеевна и Владимир Станиславович Шовковские
ФК Динамо
Александр Шовковский поделился трагической новостью
Facebook Александра Шовковского

Владимир Шовковский родился на Западной Украине. Начинал учёбу в Дрогобычском педагогическом институте. Потом ушел в армию, а после службы переехал в Киев, где получил строительную специальность.

Отметим, что Александр Шовковский закончил карьеру игрока в декабре 2016 года, а из сборной ушел в сентябре 2012-го.

В последний раз Шовковский выходил на поле в составе сборной Украины в товарищеском матче против Израиля в феврале 2012 года

Как сообщал OBOZREVATEL, Шовковский на местных выборах в столице прошел по списку партии УДАР Виталия Кличко в Киевсовет.

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