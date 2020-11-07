Умер отец Александра Шовковского

Отец помощника главного тренера сборной Украины по футболу Александра Шовковского Владимир Станиславович Шовковский умер в пятницу, 6 ноября.

О трагической новости сообщил сам голкипер на своей странице в Facebook.

Владимир Шовковский родился на Западной Украине. Начинал учёбу в Дрогобычском педагогическом институте. Потом ушел в армию, а после службы переехал в Киев, где получил строительную специальность.

Отметим, что Александр Шовковский закончил карьеру игрока в декабре 2016 года, а из сборной ушел в сентябре 2012-го.

В последний раз Шовковский выходил на поле в составе сборной Украины в товарищеском матче против Израиля в феврале 2012 года

Как сообщал OBOZREVATEL, Шовковский на местных выборах в столице прошел по списку партии УДАР Виталия Кличко в Киевсовет.