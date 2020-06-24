Умер легендарный украинский тренер

Заслуженный тренер Украины и многолетний помощник Мирона Маркевича Юрий Дячук-Ставицкий умер в возрасте 73 лет.

Как сообщается на официальном сайте "Карпат", сердце легендарного наставника львовской команды перестало биться после тяжелой и продолжительной болезни. Во второй половине 90-х Дячук-Ставицкий был помощником Маркевича в "Карпатах". В 1998 году их дуэт привел львовян к "бронзе" чемпионата Украины и путевке в Кубок УЕФА.

По итогам сезона 2003/04 их команда вылетела в Первую лигу, а Мирон Богданович был уволен с поста главного тренера. Его место занял Дячук-Ставицкий, которому за два сезона удалось вернуть "Карпаты" в высший дивизион и вывести клуб в полуфинал Кубка Украины. Он тренировал львовскую команду в 2004-2006, 2012-м, 2013-м и 2015-м, занимал должности вице-президента "Карпат" в 1989 году, спортивного и генерального директора.

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