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Умер легендарный сотрудник "Динамо"

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В Киеве на 69-м году жизни скончался легендарный украинский спортивный фотограф Владимир Тимченко. Более 25 лет он работал корреспондентом пресс-службы киевского "Динамо", наработав за это время впечатляющий архив снимков.

Тимченко является автором фотолетописи "Динамо" со времен Валерия Лобановского, напоминает клубная пресс-служба киевлян. Кроме того, Тимченко участвовал в съемках фильма "Вавилон-ХХ" в качестве кинооператора.

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На счету легендарного фотокорреспондента немало раритетных фотографий из истории киевского "Динамо". Именно его снимки публиковались во множестве журналов, газетах, клубном журнале "бело-синих", дополняя отчеты о матчах команды.

Фото Виктора Перегняка

OBOZREVATEL выражает соболезнования близким Владимира Тимченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент киевского "Динамо" Игоря Суркис рассказал о трансферных планах клуба на летнее трансферное окно.

Место
УкраинаКиев
Объект
ФК Динамо Киев
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