Умер легендарный капитан "Шахтера": спортивные итоги 9 июля

Александр Чеканов Футбол 09:21, 10.07.2020

В России умер легендарный футболист "Шахтера" Владимир Сальков, а украинская теннисистка Даяна Ястремская снялась топлес.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 9 июля.

Кроме того, УАФ объяснила отмену гола игрок "Динамо" Владимира Шепелева в ворота "Ворсклы" в Кубке Украины. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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