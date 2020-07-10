Умер легендарный капитан "Шахтера": спортивные итоги 9 июля
В России умер легендарный футболист "Шахтера" Владимир Сальков, а украинская теннисистка Даяна Ястремская снялась топлес.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 9 июля.
Кроме того, УАФ объяснила отмену гола игрок "Динамо" Владимира Шепелева в ворота "Ворсклы" в Кубке Украины. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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