Умер легендарный футболист "Шахтера"

Легендарный футболист донецкого "Шахтера" Сергей Ателькин умер в возрасте 48 лет.

Об этом у себя на странице в Facebook сообщили руководитель телеканалов "Футбол" Александр Денисов и генеральный директор "горняков" Сергей Палкин. По словам журналиста, смерть наступила ночью 1 октября из-за проблем с сердцем.

"Сегодня утром пришло грустное сообщение – не стало легендарного футболиста "Шахтера" Сергея Ателькина. Харизматичный игрок с сильным характером и умением забивать важнейшие мячи – таким мы помним его на поле. Невероятно добрый и светлый человек, всегда готовый прийти на помощь – таким он был в жизни. Светлая память Сергею Ателькину. Его имя всегда будет в истории "Шахтера" и сердцах болельщиков", - написал гендиректор донецкого клуба в социальной сети.

Журналист сообщил, что Ателькин умер ночью из-за проблем с сердцем Facebook Александра Денисова

Генеральный директор выразил соболезнования семье и близким Ателькина Facebook Сергея Палкина

В составе "горняков" Ателькин провел 265 матчей и забил 82 гола. Он на 8-м месте в рейтинге лучших бомбардиров в истории клуба. Во второй половине 1990-х он выступал за итальянский "Лечче" и португальскую "Боавишту". После возвращения в "Шахтер" он вместе с клубом дебютировал в Лиге чемпионов. Главным препятствием на пути в групповой этап в квалификации была "Славия". Гол Ателькина на 97-й минуте матча в Чехии подарил Донецку первый в истории групповой этап ЛЧ.

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