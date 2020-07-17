Умер легендарный футболист "Динамо" Владимир Лозинский

Михаил Морозов Футбол 10:15, 17.07.2020 Обновлено: 10:31, 17.07.2020

Легендарный футболист киевского "Динамо" Владимир Лозинский умер на 66-м году жизни, не сумев побороть тяжелую болезнь, которая беспокоила его в последние годы.

На странице Национальной сборной Украины среди ветеранов в Facebook выразили глубочайшие соболезнования его родным и близким.

Умер легендарный футболист "Динамо" Владимир Лозинский
Facebook Национальной сборной Украины среди ветеранов

Напомним, что Лозинский был ключевым защитником "Динамо" в 70-80-х годах. Вместе с командой он завоевал три титула чемпиона СССР, два Кубка СССР. На его счету четыре поединка за сборную страны. После девяти лет в киевском клубе Владимир перешел в "Металлист", а затем поиграл в "Кривбассе" и "Кремне", где и закончил свою карьеру.

Лозинский также работал главным тренером "Кремня", киевского ЦСКА, полтавской "Ворсклы", а в последние годы возглавлял Национальную сборную Украины среди ветеранов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее умерла еще одна легенда "Динамо" – Владимир Трошкин. Ему было 72 года.

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