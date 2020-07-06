Умер легендарный футболист "Динамо": спортивные итоги 5 июля

Александр Чеканов Футбол 09:20, 6.07.2020 Обновлено: 10:06, 6.07.2020

В Киеве на 73-м году жизни скончался легендарный футболист "Динамо" Владимир Трошкин, а в Армении пожизненно дисквалифицировали 20 украинских футболистов.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 5 июля.

Кроме того, тренер "Динамо" Алексей Михайличенко рассказал о разговоре с президентом клуба Игорем Суркисом после поражения от "Шахтера". Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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