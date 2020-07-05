Умер легендарный футболист "Динамо" Киев

Легендарный футболист киевского "Динамо" Владимир Трошкин скончался в возрасте 72-х лет.

"5 июля на 73-м году не стало выдающегося украинского футболиста, многолетнего игрока ФК "Динамо" Киев и сборной СССР Владимира Трошкина", - говорится в некрологе на странице Facebook сборной Украины среди ветеранов.

facebook.com/footballveterans

Владимир Николаевич долгое время боролся с болезнью Альцгеймера.

Трошкин - многократный чемпион и обладатель Кубка СССР, обладатель Кубка Кубков УЕФА и Суперкубка УЕФА, вице-чемпион Европы, бронзовый призер Олимпийских игр.

Провел в составе "Динамо" 8 лет (1969-1977), выиграв с командой 4 раза чемпионат СССР. Был универсальным футболистом, неудержимым в атаке, цепким и аккуратным в защите.

После завершения игровой карьеры тренировал команды СКА (Киев), "Авангард" (Ривне), работал ассистентом главного тренера олимпийской сборной Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве умер известный болельщик "Динамо" Михаил Синянский. В фанатских кругах его знали под ником "Винни". Позже это прозвище стало для Михаила позывным во время АТО на востоке Украины.