Двукратный чемпион Испании по футболу в составе "Атлетико" Хосе Луис Капон скончался в возрасте 72 лет. О причинах смерти знаменитого защитника не сообщается.

"Семья "Атлетико" в трауре. Ушла одна из наших великих легенд, Хосе Луис Капон. Ты всегда будешь в наших сердцах. Покойся с миром", — говорится в сообщении пресс-службы мадридцев.

Кроме побед в национальном первенстве (в 1973 и 1977 годах), Хосе Луис Капон завоевал Кубок Испании (1976). Кроме того, в 1974 году испанец стал обладателем Межконтинентального кубка, когда "Атлетико" по сумме двух матчей обыграл аргентинский "Индепендьенте" со счетом 2:1 (0:1, 2:0).

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