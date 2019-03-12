Умер легендарный футболист сборной Бразилии

Легендарный футболист сборной Бразилии Антонио Уилсон Виейра Онорио, более известный как Коутиньо, умер в возрасте 75 лет.

Антонио Уилсон Виейра Онорио ФК "Сантос"

"Мы потеряли одного из своих величайших наставников. Мы никогда не забудем Коутиньо, его победы и голы", — сообщил в Twitter бразильский клуб "Сантос", в составе которого Коутиньо выступал вместе с Пеле.

A pequena área perdeu um dos seus professores. pic.twitter.com/XeTO3y4CZb — Santos Futebol Clube (@SantosFC) 11 марта 2019 г.

Коутинью был самым выдающихся из напарников Пеле по нападению. По признанию самого игрока, ставшего чемпионом мира в 1962 году на турнире в Чили, он всегда по-настоящему играл в футбол только в составе родного "Сантоса".

Коутиньо родился в 1943 году в городе Пирасикаба (юго- восточный штата Сан-Паулу) и уже в 14 лет начал выступать за "Сантос". Благодаря высокой технике владения мячом и умению завершить атаку, он вскоре стал играть на позиции центрального нападающего. В составе "Сантоса" футболист провел 457 матчей, в которых забил 368 мячей, став третьим по результативности за всю историю клуба.

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