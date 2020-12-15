Умер известный футболист легендарного "Динамо"

Известный игрок легендарного состава "Динамо" Петр Слободян умер в возрасте 67 лет.

Как сообщается на официальном сайте киевлян, нападающий был важной частью команды, которая в 1975 году завоевала Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА и стала чемпионом СССР в 1975-м и 1977-м. Он закончил карьеру футболиста в 27 лет из-за многочисленных травм.

"От нас ушел неординарный человек, который оставил яркий след в истории киевского "Динамо". Петр Слободян – это пример настоящего динамовца, бойца на футбольном поле, который никогда не сдавался, пытаясь преодолеть трудности, с которыми он столкнулся во время своей карьеры, включая многочисленные травмы. Петр Петрович был важной частью золотой команды 70-х годов. За пять лет, проведенных в клубе, он помог команде добыть немало значимых побед. Чего стоит только поединок за Суперкубок Европы–1975 или его гол в ворота "Баварии", который вывел киевлян в полуфинал Кубка Чемпионов 1976/77", – заявил президент "Динамо" Игорь Суркис.

Петр Слободян против соперников ФК "Динамо" Киев

После окончания футбольной карьеры Слободян стал преподавателем на кафедре физического воспитания, а затем в 2000-х дважды работал тренером киевской "Оболони".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее умер легендарный тренер "Ливерпуля" Жерар Улье, который в один момент едва не возглавил "Динамо".