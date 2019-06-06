Бомжевал: умер экс-игрок киевского "Динамо"

Бывший защитник киевского "Динамо", харьковского "Металлиста" и московского ЦСКА Борис Деркач, который едва не умер в Юго-Восточной Азии, в мае вернувшийся в Украину, скончался в Харькове в возрасте 56 лет.

По сообщению издания Фокус, у Деркача были серьезные проблемы со здоровьем. Его похоронили на одном из харьковских кладбищ.

Напомним, что чемпион СССР-90 Деркач в состав "Динамо" попал со второй попытки и весной 1990-го приложил дублем московский ЦСКА в золотом матче чемпионата СССР. Киевляне выиграли 4:1, а второй гол защитника стал одним из лучших в сезоне.

После развала СССР играл в Болгарии, Венгрии, где связался с криминалитетом и попал в тюрьму. Отсидев, вернулся в Украину и работал скаутом в харьковском "Металлисте". После того как команда перестала существовать, подался на заработки в Юго-Восточную Азию, где вновь связался с местными уголовниками.

Свое 55-летие Борис встретил в январе в статусе бомжа в Куала-Лумпуре (Малайзия). А еще спустя несколько месяцев стало известно, что Деркач находится в госпитале – больной, деморализованный и, по большому счету, никому не нужный. Бывшему футболисту грозила тюрьма на чужбине.

Борис Деркач в клинике Куала-Лумпура Фокус

С помощью добрых людей Деркач вернулся в Харьков, но годы пьянства и лишений подорвали его здоровье.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Стокгольме во вторник, 4 июня, на 90-м году жизни скончался легендарный президент Европейского футбольного союза (УЕФА) Леннарт Йоханссон.

Об этом сообщила Шведская футбольная ассоциация. Функционер был президентом УЕФА с 1990 по 2007 год. Он знаменит тем, что реформировал Кубок европейских чемпионов в Лигу чемпионов, которая стала одним из самых прибыльных и престижных турниров союза.

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