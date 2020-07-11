Умер чемпион мира по футболу

Чемпион мира по футболу 1966 года в составе сборной Англии Джек Чарльтон умер в возрасте 85 лет после продолжительной болезни, сообщается на сайте клуба "Лидс Юнайтед".

Чарльтон выступал на позиции защитника и провел в "Лидсе" всю футбольную карьеру, где сыграл рекордные 773 матча и забил 96 голов. Вместе с командой Чарльтон выиграл чемпионат Англии и кубок страны.

В составе сборной Англии Чарльтон завоевал "золото" на домашнем мундиале в 1966 году. Спустя два года он также помог команде выиграть бронзовые медали на чемпионате Европы.

После завершения карьеры футболиста Чарльтон работал тренером. В 1973 году он возглавил "Мидлсбро" и привел клуб к победе во втором дивизионе чемпионата Англии. В 1974 году его признали лучшим тренером страны. Кроме того, англичанин руководил сборной Ирландии.

Джек Чарльтон — старший брат легенды "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Бобби Чарльтона.

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