Умер 22-летний футболист московского "Локомотива"

В Москве скончался защитник столичного "Локомотива" Иннокентий Самохвалов. Футболисту, который последние два сезона выступал за фарм-клуб "железнодорожников" "Казанку", было всего 22 года.

Как сообщает пресс-служба "Локомотива", Иннокентию стало плохо во время индивидуальной тренировки. При этом подробности трагедии пока неизвестны.

Самохвалов является воспитанником московского клуба. Он пришел в академию "паровозников" в третьем классе, выигрывал молодежное первенство России. В нынешнем сезоне провел 16 матчей в первенстве Второй лиги. У футболиста остались жена и сын.

Иннокентий Самохвалов ФК "Локомотив" Москва

"Кеша был добрым и отзывчивым человеком, хорошим другом. "Локомотив" потрясен произошедшим. Это огромное горе для нашей семьи. Мы выражаем соболезнования родным и близким Иннокентия", – говорится в заявлении московского клуба.

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