21-летний камерунский футболист Джозеф Буассе, который ранее выступал за "Рому", внезапно умер в результате сердечного приступа.

Как сообщает издание The Sun, он не сыграл ни одного матча за первую команду, но неоднократно тренировался с легендами и звездами римского клуба – Франческо Тотти, Даниэле Де Росси, Эдином Джеко.

Джозеф Буассе Telegrafi

В 16 лет Буассе приехал в Италию в качестве беженца, пытаясь начать новую жизнь. Он случайным образом попал на просмотр в "Рому" в июле 2015 года и, произведя хорошее впечатление на тренера, попал в молодежную команду. Его профессиональный дебют состоялся в 2017 году, когда он сыграл за "Виченцу" из Серии Б, а зимой 2020-го он на постоянной основе перешел в румынскую "Университатю Клуж".

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