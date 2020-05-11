19-летний футболист "Аталанты", который на правах аренды выступал за клуб из Серии D "Леньяно", Андреа Ринальди умер в больнице после пережитой аневризмы мозга.

Как сообщает издание Football-Italia, в пятницу, 8 мая, ему стало плохо во время домашней тренировки, в результате чего он был доставлен в отделение интенсивной терапии в тяжелом состоянии. Врачи не сумели спасти его жизнь.

Андреа Ринальди Notizie Calcio Napoli

"Невероятный парень, который был примером для всех. От имени всего клуба я выражаю глубочайшие соболезнования семье Ринальди. Он отдавал все силы на поле, стараясь порадовать болельщиков "Леньяно"", – сказал главный тренер команды.

Молодой футболист был воспитанником "Аталанты". Он попал в клубную академию в 13 лет и помог команде выиграть чемпионат Италии и Суперкубок страны в возрастной категории до 17 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21-летний футболист "Индепендьенте" Кайо Силва запустил воздушного змея и умер от удара током.

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