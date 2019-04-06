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/Новости футбола

Ультрас в России учинили жесткую расправу над торговцами - опубликовано видео

1.1тЧитать материал на украинском

В российском Обнинске футбольные фанаты напали на уличных торговцев. Инцидент произошел рядом с вокзалом на улице Лейпунского.

Как сообщает Telegram-канал MASH, перед игрой чемпионата России "Торпедо" Москва — "Квант" Обнинск, фаны гостей устроили жесткое побоище. На месте оказались трое полицейских, которые не смогли ничего сделать с хулиганами.

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Тема
чемпионат России
Место
РоссияМосква
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