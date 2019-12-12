Ультрас в Киеве отправили жесткое послание "Динамо" - фотофакт

Ультрас "Динамо" на матче 6-го тура Лиги Европы против "Лугано" в Киеве вывесили баннер с надписью "Збережіть гідність". Позже появилась растяжка "Ніяких пояснень – тільки результат".

OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Динамо – Лугано.

(с) Tribuna.com

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 ноября в 5-м туре ЛЕ "Динамо" в меньшинстве потерпело поражение в гостевой игре со шведским "Мальме" (3:4).

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