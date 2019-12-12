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12 декабря • обновлено в 21:51
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Ультрас в Киеве отправили жесткое послание "Динамо" - фотофакт

3.5т
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Ультрас "Динамо" на матче 6-го тура Лиги Европы против "Лугано" в Киеве вывесили баннер с надписью "Збережіть гідність". Позже появилась растяжка "Ніяких пояснень – тільки результат".

OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Динамо – Лугано.

Ультрас в Киеве отправили жесткое послание "Динамо" - фотофакт

(с) Tribuna.com

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"Начинать неприятно": лидер "Динамо" раскрыл главную проблему команды

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 ноября в 5-м туре ЛЕ "Динамо" в меньшинстве потерпело поражение в гостевой игре со шведским "Мальме" (3:4).

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Автор
Максим Богданов
Тема
Лига Европы
Место
Украина Киев
Теги
ФК Динамо Киев НСК Олимпийский
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