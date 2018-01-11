УкрEngРус

Ультрас рассказал о массовом предательстве футбольных фанатов перед оккупацией Крыма

7.5тЧитать новость на украинском

Военный, волонтер и представитель фанатского движения Крыма Игорь Руляк признался, что в 2014 году перед началом оккупации Крыма на сторону врага перешли более 95% местных ультрас.

"Из фанатского движа на материк уехало 5 процентов. Абсурд в том, что "Севастополь" всегда славился дружбой с Киевом, Днепром, Львовом. А когда Россия пришла к нам, то 95 процентов ребят переметнулось на сторону врага. Там остались даже те, кто служил на флоте. Это трэш. Люди, которые были под пророссийскими движами — харьки, луганчане, одесситы — гораздо больше за Украину, чем крымчане", - цитирует Руляка tribuna.com.

Новости
ЧМ-2018: ФИФА хотят заставить признать Крым территорией России

Ранее знаменитый игрок сборной Украины по футболу рассказал, чем ему аукнулась оккупация Донецка.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Тема
Аннексия Крыма
Место
УкраинаСевастополь
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • Гороскопы
  • МояШкола
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости