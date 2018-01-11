Ультрас рассказал о массовом предательстве футбольных фанатов перед оккупацией Крыма

Военный, волонтер и представитель фанатского движения Крыма Игорь Руляк признался, что в 2014 году перед началом оккупации Крыма на сторону врага перешли более 95% местных ультрас.

"Из фанатского движа на материк уехало 5 процентов. Абсурд в том, что "Севастополь" всегда славился дружбой с Киевом, Днепром, Львовом. А когда Россия пришла к нам, то 95 процентов ребят переметнулось на сторону врага. Там остались даже те, кто служил на флоте. Это трэш. Люди, которые были под пророссийскими движами — харьки, луганчане, одесситы — гораздо больше за Украину, чем крымчане", - цитирует Руляка tribuna.com.

Ранее знаменитый игрок сборной Украины по футболу рассказал, чем ему аукнулась оккупация Донецка.