Ультрас хотят управлять "Динамо"? Пожалуйста. Только денюжку пусть занесут, – Суркис

Президент "Динамо" Игорь Суркис ответил на претензии ультрас. Фанаты устроили акции протеста под клубом, недовольные назначением экс-тренера "Шахтера" Мирчи Луческу.

Игорь Михайлович заявил, что прежде чем давать советы по управлению "Динамо", нужно вложить в команду свои силы и средства.

"Может, есть проблемы какие-то в клубе, так я ультрас предложил, если у них есть люди, которые смогут прийти и улучшить работу – пожалуйста, приходите. Но просто языками болтать, говорить "Это плохо" – так я тоже могу сесть у телевизора и критиковать "Барселону", которая проиграла "Реалу", ничего для этого не делая", – заявил президент "Динамо" во время презентации Мирчи Луческу.

Суркис-младший считает, что работать надо каждый день и помогать конкретными делами.

"А то у нас выходит так. Приходят на стадион. Они там оскорбляют, что-то жгут. И нам дают матчи без зрителей. И болельщики, которые приходили с детками, этого сделать не могут. Меня пусть оскорбляют, мне все равно, но человек заработал 32 трофея и только к нам пришел, а его уже оскорбляют. Это цивилизованно? Нам надо культуре учиться. Ультрас пришли - я же не спрятался никуда, я вышел. Хотят еще прийти - я еще раз выйду. Мне оправдываться не за что. Они хотят управлять "Динамо" – пожалуйста, пуская управляют, только денежки сперва занесут сюда", – отметил Суркис

Как сообщал OBOZREVATEL, Суркис прокомментировал протесты болельщиков, которые остались недовольны назначением Мирчи Луческу на пост тренера команды.