Ультрас "Динамо" заявили о вооруженном похищении человека из их движения

Официальный аккаунт Facebook WBC Ультрас "Динамо" сообщил о пропаже Александра Кляшторного, который состоял в фанатском движении.

Как утверждают ультрас ранее ему поступали угрозы от неизвестной группы людей: 21 августа по дороге домой его ждали трое вооруженных людей на автомобиле.

"С 27 августа, с 15:24 Александр Кляшторный не выходил на связь, дома не ночевал, телефон отключен. Информации от друзей и знакомых о его местонахождении нет. Последний раз его видели в Дарницком районе. Есть информация, что сегодня утром, 28.08 по улице Александра Кошица, рядом с Дарницким управлением полиции, трое молодых людей силой усадили его в автомобиль с иностранной регистрацией и увезли в неизвестном направлении", – говорится в сообщении.

Пропав Александр Кляшторный WBC Ультрас Динамо

Ультрас "Динамо" просят всех, у кого есть какая-то информация, связаться с женой Александра по телефону 068-521-00-21.

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