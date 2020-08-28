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Ультрас "Динамо" заявили о вооруженном похищении человека из их движения

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
1,9 т.
Александр Кляшторный

Александра Кляшторного могли похитить вооруженные люди. WBC Ультрас "Динамо"

Официальный аккаунт Facebook WBC Ультрас "Динамо" сообщил о пропаже Александра Кляшторного, который состоял в фанатском движении.

Как утверждают ультрас ранее ему поступали угрозы от неизвестной группы людей: 21 августа по дороге домой его ждали трое вооруженных людей на автомобиле.

"С 27 августа, с 15:24 Александр Кляшторный не выходил на связь, дома не ночевал, телефон отключен. Информации от друзей и знакомых о его местонахождении нет. Последний раз его видели в Дарницком районе. Есть информация, что сегодня утром, 28.08 по улице Александра Кошица, рядом с Дарницким управлением полиции, трое молодых людей силой усадили его в автомобиль с иностранной регистрацией и увезли в неизвестном направлении", – говорится в сообщении.

Пропав Александр Кляшторный

Пропав Александр Кляшторный WBC Ультрас Динамо

Ультрас "Динамо" просят всех, у кого есть какая-то информация, связаться с женой Александра по телефону 068-521-00-21.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 августа на автозаправочной станции в Борисполе Киевской области похитили пятилетнюю девочку.

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