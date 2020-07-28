Ультрас "Динамо" устроили протест против назначения Луческу

Максим Иншаков Футбол 21:02, 28.07.2020 Обновлено: 21:10, 28.07.2020

Ультрас киевского "Динамо" устроили акцию протеста возле стадиона "Динамо" им. Лобановского, куда приехал новый тренер "бело-синих" Мирча Луческу.

Видео из-под столичной арены у себя в сторис выложил журналист "Футбольного формата" Олег Ящук.

Румынский специалист решил посетить товарищеский матч "Динамо" U-19 и возложить цветы к памятнику Валерию Лобановскому.

Фанаты зажгли файеры и пытались докричаться до Луческу, скандируя неприличные фразы.

ВИДЕО

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июля бывший тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу стал новым главным тренером "Динамо" вместо отправленного в отставку Алексея Михайличенко.

Через четыре дня после назначения появилось заявление за подписью румынского тренера, в котором он отказывается от работы с киевским клубом.

Президент "бело-синих" Игорь Суркис, комментируя слухи об отставке 75-летнего специалиста заявил ,что Мистер продолжит работу с "Динамо".

В марте прошло года Мирча возмутился тем, что Валерий Лобановский занял 6-е место в рейтинге лучших тренеров клубов от France Football. В топ-10 Луческу занял 41-ю строчку.

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