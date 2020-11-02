Хоть с вечера 20 октября, когда в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" принимало знаменитый туринский "Ювентус", прошло уже много дней, до сих пор не могу успокоиться. Причина? Постараюсь ее изложить.

Спустя четыре года наш любимый клуб вновь вернулся в Лигу чемпионов. Впервые за последние месяцы на трибунах НСК "Олимпийский" разрешили присутствовать болельщикам, а было их около 17 тысяч, которые так соскучились по любимой команде. Но все ли соскучились?

Я с 1943 года живу в Киеве. В 11 лет впервые попал на трибуны нашего главного стадиона на первый послевоенный международный матч, в котором "Динамо" принимало "Вест-Бенгал Клаб" из Индии. Что творилось на переполненных трибунах! Болельщики, которым посчастливилось 6 сентября 1953 года попасть на эту игру, горячо поддерживали команду, в которой играли легендарные динамовцы Коман, Голубев, Зазроев, Михалина, Юст, Фомин, Макаров… И "Динамо" отблагодарило за поддержку убедительной победой – 13:1!

Шли годы, я все чаще посещал матчи "Динамо", проходившие на Республиканском, Центральном, имени Хрущева – так в разные годы назывался нынешний НСК "Олимпийский". Не забуду сентябрь 1960 года, когда нашу юношескую команду "Динамо", вратарем которой я был, перед матчем чемпионата СССР с победой в первенстве Союза (в финале мы обыграли московский "Спартак") горячо поздравляли болельщики. Помню, дрожали коленки, когда нам преподносили букеты цветов игроки главной команды. Мне цветы вручил Валерий Лобановский. А осенью 1961-го уже мне посчастливилось вручить ему букет перед одним из матчей, когда мы поздравляли "Динамо" с первым "золотом" чемпионата СССР.

Затем наш клуб еще 12 раз покорил чемпионскую вершину. Не забуду матч 12 сентября 1992 года, который собрал на НСК "Олимпийский" 85 тысяч зрителей. Я, вратарь сборной журналистов, отражал атаки сборной представителей шоу-бизнеса. И хотя по специальности я переводчик-референт, выпускник КНУ имени Тараса Шевченко, стал я спортивным журналистом и мастером спорта. Много рассказывал и писал о футболе, работая в спортивной редакции украинского телевидения, "Вечернем Киеве", "Киевских ведомостях", "Команде", "Спорт-Экспрессе", на FM-радиостанциях, "Радио-Z", "Обрій плюс", "Столица", "Спорт-Обозе". Уже несколько лет вы читаете мои материалы на популярном OBOZREVATEL. Спасибо вам за это!

За многие годы я побывал на многих гостевых еврокубковых матчах киевского "Динамо", чемпионата Украины, ЧМ-2006 в Германии. Благодаря Его Величеству Футболу стал заслуженным журналистом Украины и обладателем "Золотого пера". Много лет работал с микрофоном перед началом, в перерывах и после матчей киевлян на стадионах "Динамо" и "Олимпийском", и всегда, обращаясь к болельщикам, перефразировал слова популярной песни: "А без "Динамо" Киев енвозможен, как Святой Владимир без креста".

Болельщики многих поколений, и не только киевляне, любили и продолжают любить "Динамо". Как сказал мой большой друг Леонид Буряк, у "Динамо" они лучшие в мире. Они всегда с уважением относились к игрокам команды и ее тренерам, поддерживали их, какие бы времена "Динамо" не переживало.

Но то, что произошло вечером 20 октября на секторе ультрас, меня шокировало, расстроило до глубины души. Они, ультрасы, и раньше "шалили". Из-за их неадекватного поведения клуб регулярно платил десятки тысяч евро штрафа, наказывался проведением матчей при пустых трибунах, из-за чего страдали нормальные болельщики.

Но баннеры, которые они с большим удовольствием растянули на своих секторах по ходу матча с "Ювентусом", просто шокировали меня и моих коллег, а также тысячи болельщиков. А были там написаны гадкие обидные слова в адрес руководителей "Динамо" и его нового главного тренера, который вывел команду в групповой турнир Лиги чемпионов.

Не знаю, кто "крышует" и финансирует эту "деятельность" ультрас. Кто ими управляет, кто он – заказчик этого всего? При входе на стадион, через ворота для представителей прессы, мою сумку и сумки моих коллег тщательно досматривают. Ничего не имею против этого, ведь такая процедура на многих стадионах Европы. А вот как попадают огромные объемные баннеры, многочисленные файеры и петарды, через какие ворота на НСК "Олимпийский", это для меня остается загадкой. Коллеги утверждают, что эти баннеры с разрешения службы охраны стадиона завозятся заранее, за день-два до конкретной игры. В принципе, по-другому быть не может.

Что ж, обидно, досадно, но не ладно… На одной из послематчевых пресс-конференций я от имени своих коллег извинился перед Мирчей Луческу за эту выходку ультрас. Не уверен, что на этом их "шалости" прекратятся, хотя, по правде говоря, пора заканчивать с этим в европейской столице. Но кто это должен сделать?

Друзья, любите "Динамо", болейте за "Динамо", и команда с берегов Днепра ответит вам взаимностью. Как делает это уже многие годы.

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