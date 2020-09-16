Ультрас "Динамо" сделали новое заявление про Луческу после победы над АЗ

Ультрас киевского "Динамо" White Boys Club после матча с АЗ заявили, что не изменят своего отношения к назначению на пост главного тренера команды Мирчи Луческу.

Фанаты опубликовали новое послание у себя в Telegram-канале, отметив, что честь и достоинство дороже любых побед.

"Кто еще этого не понял или считает, что победы изменят наше отношение к позорному назначению нового тренера. Мы будем напоминать всегда: честь и достоинство дороже любых результатов. Мы не примем фигуру Луческу ни при каких условиях, обстоятельствах или победах. Мы желаем ему только одного, чтобы он ушел из "Динамо", – говорится в заявлении фанатов.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ультрас киевского "Динамо" прорвались на стадион во время первого официального матча команды под руководством Мирчи Луческу и выкрикивали негативные кричалки в адрес тренера.

Сам Луческу в интервью заявил, что не обращает внимания на реакцию фанатов.

Напомним, что накануне встреча 3-го квалификационного раунда "Динамо" – АЗ завершилась со счетом 2:0. Голами во втором тайме отметились Жерсон Родригес и Николай Шапаренко.