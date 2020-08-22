Ультрас "Динамо" прорвались с файерами на трибуну в первом матче Луческу. Видео

Максим Иншаков Футбол 11:32, 22.08.2020 Обновлено: 12:52, 22.08.2020

Во время матча 1-го тура чемпионата Украины по футболу между киевским "Динамо" и донецким "Олимпиком" на трибуны столичного стадиона им. Лобановского прорвались ультрас "бело-синей" команды.

Фанаты со стартовых минут смотрели матч из-за забора, однако вскоре нашли способ попасть на одну из трибун.

Болельщики скандировали речовки в адрес братьев Суркисов и Мирчи Луческу, жгли файеры, и через 5 минут покинули арену в сопровождении полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне киевское "Динамо" добыло победу над донецким "Олимпиком" в первом туре нового розыгрыша Премьер-лиге. В дебютной официальной встрече под руководством Мирчи Луческу "бело-синие" были сильнее соперника – 1:4.

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