Ультрас "Динамо" прорвались с файерами на трибуну в первом матче Луческу. Видео

Во время матча 1-го тура чемпионата Украины по футболу между киевским "Динамо" и донецким "Олимпиком" на трибуны столичного стадиона им. Лобановского прорвались ультрас "бело-синей" команды.

Фанаты со стартовых минут смотрели матч из-за забора, однако вскоре нашли способ попасть на одну из трибун.

Болельщики скандировали речовки в адрес братьев Суркисов и Мирчи Луческу, жгли файеры, и через 5 минут покинули арену в сопровождении полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне киевское "Динамо" добыло победу над донецким "Олимпиком" в первом туре нового розыгрыша Премьер-лиге. В дебютной официальной встрече под руководством Мирчи Луческу "бело-синие" были сильнее соперника – 1:4.