Ультрас "Динамо" поставили ультиматум из-за Луческу

Ультрас "Динамо" Бухарест Peluza Catalin Hildan-Dinamo записали обращение к фанатам киевского "Динамо" из-за критики украинцев в адрес Луческу, в котором поставили ультиматум.

Представители румынского "Динамо", который Мирча тренировал с 1985 по 1990 года, отметили, что знают, что такое соперничество, но к Луческу нельзя так относиться.

"Знайте, Мирча Луческу заслуживает того, чтобы его ценили и уважали. В течение многих лет в украинском футболе доминировало не соперничество, а ценность самого футбола. Дорожите Луческу, иначе отдайте его нам. В Киеве или Бухаресте, "Динамо" в нем нуждается, как в солнечном свете", – сказано в обращении ультрас.

Обращение ультрас Динамо Бухарест Facebook Peluza Catalin Hildan-Dinam

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад киевские ультрас устроили протест возле столичного стадиона, куда румынский специалист пришел, чтобы возложить цветы к памятнику Валерию Лобановскому.

Фанаты зажгли файеры и пытались докричаться до Луческу, скандируя неприличные фразы.

Ранее Луческу заявил, что собирается порадовать болельщиков команды, которые стали свидетелями ужасного сезона в ее исполнении.