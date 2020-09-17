Ультрас 'Динамо' после победы над АЗ сделали заявление по Луческу: итоги спорта 16 сентября

Венгерский "Ференцварош" Сергея Реброва вышел в плей-офф отбора Лиги чемпионов, а ультрас киевского "Динамо" сделали новое заявление по Мирче Луческу.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 16 сентября.

Кроме того, Элина Свитолина выиграла у россиянки на турнире в Риме. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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