В начале квалификации Евро-2020 почти не было сомнений, что ключевым матчем для Украины будет одна из финальных игр — против Португалии или Сербии. Но в итоге на первом плане стоит встреча с Литвой.

Да, уже после ближайшего матча Украины не на 100, но на 99 процентов может оформить путевку на чемпионат Европы. Однако сценариев для нашей сборной все еще много, и концовка может быть очень жаркой!

OBOZREVATEL рассматривает, что именно ждет сборную Украины после матча с Литвой и когда же "сине-желтым" можно праздновать выход на Евро.

Нынешнее положение сборной Украины в отборочной группе

Оставшиеся матчи группы В

Украина: Литва (д), Португалия (д), Сербия (г)

Португалия: Люксембург (д), Украина (г), Литва (д), Люксембург (г)

Сербия: Литва (г), Люксембург (д), Украина (д)

Победа очень сладка, но впереди еще Португалия

Наиболее вероятно, что пребывающая на ходу с поставленной игрой Украина в родных стенах справится с аутсайдером группы. Тем более, когда на кону — путевка на Евро.

Сборная Украины перед одним из матчей отбора Евро-2020 ffu.ua

Поэтому в предстоящем туре отбора в первую очередь ожидается укрепление позиций лидеров — Украины и Португалии, которая наверняка обыграет дома Люксембург. И дальше все подходит к очной встрече украинцев и португальцев. Даже ничья в этом матче на 100 процентов выводит нас на Евро, остается вопрос — с какого места. Поражение же откладывает решение вопроса выхода на ЧЕ на визит в Белград…

Сама же победа над Литвой, как говорится, почти в распашку открывает переда нами дорогу на чемпионат Европы. Остается только войти в них, удачно сыграв с Португалией. И последняя игра с Сербией превратиться для нас в формальность.

Ничья не смертельна, но очень путает карты

Даже если Украина вдруг оступается в матче с Литвой, играя в ничью, то вплотную подпускает к себе Португалию. В таком случае расклады для команды Шевченко в целом хмурые. При чем желательно хоть раз кого-то победить, чтобы до последнего тура закрывать все вопрос.

В домашнем матче Украина разгромила Сербию — 5:0 ffu.ua

В таком сценарии, если мы распишем ничью с Литвой в Харькове, дорога на Евро будет проходить для Украины "над пропастью". Хотя даже две ничьих — с португальцами и в Белграде с сербами — выведут нас на Евро (но со второго места). При этом, есть вариант, что в Сербии украинцы могут даже позволить себе поражение не больше 0:5. Тогда у нас с этой сборной будет равенство очков, но превосходство в личных встречах — домашняя победа во Львове 5:0. Однако это при условии непроигрыша Португалии дома, и если сами сербы до игры с Украиной будут всех обыгрывать. Расклад довольно запутанный и почти нереальный.

Поражение сделает концовку очень жаркой

Совсем невероятно, но теоретически возможно — Украина проигрывает Литве. В таком случае Португалия (если победит Люксембург) приближается к нам на расстояние в 2 очка и включается в борьбу за первое место в группе. Нам же при таких раскладах в следующем туре в Киеве надо обыгрывать Португалию, чтобы спокойно ехать в Белград без надобности выигрывать у Сербии (тут, опять же, можно будет и проиграть не больше 0:5).

Но если после поражения от Литвы мы не побеждаем у Португалии, подтвердятся худшие ожидания — игра с Сербией станет решающей. В таком случае нам нельзя будет никак проигрывать сербам, устроит только ничья. Правда, весь этот расклад строится на максимальных результатах самой Сербии в матчах с Литвой и Люксембургом. Если же балканцы хоть раз даже минимально потеряют очки, борьба будет окончена — на Евро поедут Украина и Португалия.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!