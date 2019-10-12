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12 октября • обновлено в 18:33
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Украинцы спели хит про Путина на матче отбора Евро-2020

1.7т Читать материал на украинском

Украинские болельщики, собравшиеся на поединок квалификации чемпионата Европы по футболу-2020 между сборными Украины и Литвы отправили традиционное послание президенту России.

В первом тайме игры в Харькове все 35000 фанатов, собравшихся на ОСК "Металлист", исполнили знаменитый хит "Путин - х**ло".

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Новости
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Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по футболу в 6-м туре отбора Евро-2020 обыграла команду Литвы (2:0) и практически гарантировала себе место в финальной части турнира.

Перед поединком стадион в Харькове фантастически исполнил гимн Украины.

С учетом того, что Португалия в гостях обыграла Сербию, победа над Литвой на 99% вывела "сине-желтых" на Евро-2020. Остаться за бортом украинцы могут, лишь уступив Сербии с разницей в 6 и больше мячей в Белграде (17 ноября).

Чтобы занять итоговое первое место, Украине нужно или побеждать Португалию дома 14 октября, или сыграть в двух последних турах два раза вничью.

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Читайте все новости по теме "Украина – Литва" на OBOZREVATEL.

Темы
Украина – Литва Битва за квартиру в Києві
Место
Украина Харьков
Тег
Сборная Украины по футболу
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Если больше годится нечем, то... Х*хлы, вы больны!!!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Стадо...
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Скачал себе на телефон эту песню и ставлю на блютуз колонки
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Пигин Макс
Пигин Макс
Smallwille JorEl, Надеюсь это поможет тебе оплатить новые тарифы на ЖКХ...
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