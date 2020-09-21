Украинцем Малиновским заинтересовался знаменитый английский клуб

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский попал в сферу интересов "Лидс Юнайтед", который по итогам сезона 2019/20 вышел в английскую Премьер-лигу впервые за 16 лет.

Как сообщает издание The Telegraph, главный тренер команды Марсело Бьелса хочет приобрести атакующего полузащитника до закрытия трансферного окна. Главной его целью был аргентинец Родриго де Пауль из итальянского "Удинезе", однако клубам не удалось договориться о цене. Теперь "Лидс Юнайтед" переключился на Малиновского, переход которого может стоить клубу около 20 миллионов фунтов стерлингов.

Отметим, что "Лидс" является трехкратным чемпионом Англии и полуфиналистом Лиги чемпионов 2000/01. В нынешнем сезоне команда провела два матча в АПЛ и набрала 3 очка, закончив оба поединка со счетом 4:3 (проиграли "Ливерпулю" и выиграли у "Фулхэма").

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Алексей Андронов заявил, что Малиновскому предложили покинуть "Аталанту" из-за перехода россиянина.