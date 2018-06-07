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Марина Данилюк-Ярмолаєва
Марина Данилюк-Ярмолаєва
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Украинцы должны игнорировать ЧМ-2018

1.6т

Почему телетрансляции спортивных игр со вражеских стран очень опасны?

Разбор на примере Олимпиады-1936.

Итак, нацисты быстро поняли, что за телевидением в политической пропаганде будущее.

В апреле 1935 г. в Берлине открылся первый общедоступный телесалон на 30 мест, в котором 3 раза в неделю (а с января 1936 г. ежедневно) с 20 до 22 часов проходили платные телесеансы длительностью один час каждый. Зрителей в телесалонах было много, но на первых порах их больше привлекала сама техническая новинка, чем содержание программ. К открытию Олимпийских игр в июле 1936 г. число телесалонов возросло до 33. За время Олимпиады эти салоны посетили 160 тыс. человек. Билеты в них достать было труднее, чем на стадион, но побывавшим в телесалонах было о чем рассказать дома по возвращении: зрителям нравилось, что можно посмотреть соревнования более детально, чем с трибуны.

Фильм суперской Лени Рифеншталь с бюджетом эквивалентом в 7 млн долл США того времени ввел многие технические новшества, которые используются в спортивных репортажах и по сей день.

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Фильм "Олимпия" был специально заказан генеральным секретарем Берлинских игр Карлом Димом и министром пропаганды нацистской Германии Йозефом Геббельсом. Съемки финансировались министерством пропаганды Третьего рейха и проходили в июле - августе 1936 года. Еще два года длился монтаж фильма, поэтому его премьерный показ состоялся лишь в 1938 году, 20 апреля - в день рождения Гитлера.

Фильм быстро получил международное признание. В 1938 году он получил приз за лучший фильм на кинофестивале в Венеции; в 1948 году - Золотую медаль МОК; а в 1956, уже после войны, году голливудское жюри назвало "Олимпию" одним из десяти лучших фильмов мира.

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Марина Данилюк-ЯрмолаєваМарина Данилюк-Ярмолаєва
Темы
ЧМ-2018российская пропаганда
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Марини Данилюк-Ярмолаєвої
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Морисян Евгений
Морисян Евгений
У "автора", я специально ставлю слово в кавычки, поскольку текст надерган из разных livejournal и сайтов, отсутствие минимального уровня умения складывать слова в осмысленные тексты. Первая фраза - в угоду публике, про опасность телетрансляции вражеских стран, а дальше идет надерганный из интернета текст(причем работа велась двумя сочетаниями клавиш - Ctrl+С и Ctrl+V) совершенно не раскрывающий смысла первой фразы. ОбоСреватель явно не удосуживается минимально анализировать, что же он публикует на своих страницах. Думаю, что уровень редакторов приблизительно равен уровню так называемых блогеров.
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